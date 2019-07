Bei schweren Überschwemmungen im Norden Spaniens ist ein Mensch ums Leben gekommen.

Er wurde in seinem Auto in der Region Navarra von den Wassermassen mitgerissen, wie die Regionalverwaltung mitteilte. Laut Medienberichten war ein Nebenfluss des Ebro nach sintflutartigen Regenfällen über die Ufer getreten. Große Schäden gab es vor allem in mehreren Gemeinden in der Nähe von Pamplona.