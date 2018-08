In Barcelona wird heute der Opfer des Terroranschlags vor einem Jahr gedacht.

An der Gedenkfeier nehmen der spanische Regierungschef Sánchez und König Felipe teil. Am Ort des Anschlags auf der Promenade Las Ramblas werden zuvor Blumen niedergelegt.



Am 17. August 2017 hatte ein Attentäter einen Lieferwagen in eine Menschenmenge gesteuert. Kurz danach gab es einen ähnlichen Angriff im nahe gelegenen Badeort Cambrils. Insgesamt wurden 16 Menschen getötet.