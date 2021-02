In Spanien ist es die dritte Nacht in Folge zu Ausschreitungen wegen der Inhaftierung des katalanischen Rappers Pablo Hasél gekommen.

In Barcelona setzten Demonstranten Müllcontainer in Brand. Außerdem wurden Korrespondentenberichten zufolge Geschäfte beschädigt und das Redaktionsgebäude der Zeitung "El Periódico de Cataluña" angegriffen. Auch in Valencia, Tarragona und anderen Städten kam es zu Protesten. Die Polizei nahm mindestens 14 Personen fest.



Hasél war wegen Beleidigung des Königshauses sowie der Verherrlichung von Gewalt zu einer neunmonatigen Haftstrafe verurteilt worden. Kritiker sehen darin eine Einschränkung der Meinungsfreiheit. Wie ein spanisches Gericht gestern mitteilte, wurde der Musiker in einem weiteren Verfahren zu einer Gefängnisstrafe von zweieinhalb Jahren verurteilt. Er wurde für schuldig befunden, 2017 in einem Verfahren gegen zwei Polizisten einen Zeugen bedroht zu haben.

Diese Nachricht wurde am 19.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.