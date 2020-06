Zum ersten Mal seit Beginn der Corona-Beschränkungen in Spanien sind deutsche Urlauber wieder nach Mallorca gereist.

Eine Maschine aus Düsseldorf mit 165 Touristen an Bord landete am Vormittag in Palma de Mallorca. Eine weitere soll am Nachmittag in Frankfurt am Main starten. Seit heute dürfen zunächst nur Urlauber aus Deutschland wieder auf die Balearen-Inseln Mallorca, Ibiza, Menorca und Formentera reisen. In einem ersten Kontingent sind insgesamt bis zu 10.900 Reisende erlaubt.



Mit dem Pilotprojekt sollen Sicherheitsmaßnahmen gegen Covid-19 getestet werden, die landesweit zum Einsatz kommen, wenn sich ganz Spanien vom 21. Juni an wieder für den Massentourismus aus den Ländern des Schengenraumes öffnet.



Bundesaußenminister Maas hat Urlauber auch nach der Aufhebung der Reisewarnung zu weiterer Vorsicht aufgerufen. Eine erneute Rückholaktion werde es nicht geben, wenn sich das Corona-Geschehen in den jeweiligen Ländern ändern sollte, sagte er im ZDF. Seit Mitternacht ist die Reisewarnung des Auswärtigen Amtes für 27 europäische Länder aufgehoben.