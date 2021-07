Der frühere katalanische Regierungschef Puigdemont und zwei weitere katalanische Europa-Abgeordnete haben ihre Immunität vorerst wieder verloren.

Der Vizepräsident des EU-Gerichts in Luxemburg wies einen Antrag zur Beibehaltung der Immunität zurück. Er begründete dies damit, dass eine Festnahme der drei Separatisten in den Ländern, in denen sie sich bewegten, hypothetisch sei. Noch im Juni hatte der Richter die Beibehaltung der Immunität angeordnet.



Das Europäische Parlament hatte im März mit klarer Mehrheit die Aufhebung des Schutzes von Puigdemont sowie von Toni Comín und Clara Ponsatí beschlossen. Das Parlament gab damit einem entsprechenden Antrag der spanischen Behörden statt. Diese wollen die Separatisten strafrechtlich verfolgen. Hintergrund ist das verbotene Unabhängigkeitsreferendum in Katalonien im Oktober 2017.

