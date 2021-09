In Spanien hat die Polizei in Zusammenarbeit mit internationalen Kollegen den wohl größten Schmugglerring für Kokain in Europa zerschlagen.

Wie die Polizei des Landes jetzt mitteilte, wurden bereits im Frühjahr in Spanien und Slowenien über 60 Verdächtige festgenommen. Zudem stellten die Beamten in Spanien 2,7 Tonnen Kokain sowie in der Karibik 1,3 Tonnen sicher. An verschiedenen Orten wurden auch 2,5 Tonnen Marihuana sowie Bargeld beschlagnahmt.



Die europäische Polizeibehörde Europol hatte jahrelang gegen die Schmuggler ermittelt. Auch Behörden unter anderem aus Deutschland, Kroatien, Serbien, Kolumbien und den USA waren daran beteiligt.



Bei den Mitgliedern des Schmugglerrings habe es sich vor allem um Bürger aus Serbien, Kroatien und Montenegro gehandelt, hieß es. Die Bande habe große Mengen Kokain aus Südamerika nach Europa geschmuggelt und in verschiedenen Ländern verteilt.

