Die Umbettung des früheren spanischen Diktators Franco findet am Donnerstag statt.

Seine sterblichen Überreste würden an diesem Tag vom Mausoleum im sogenannten "Tal der Gefallenen" in Madrid auf einen Friedhof am Nordrand der Stadt gebracht, teilte die Regierung mit. Die Umbettung solle im engsten Familienkreis stattfinden. Nachfahren von Franco hatten gegen das Vorhaben geklagt und vor dem Obersten Gericht verloren.