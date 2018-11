In Madrid haben rund 200 Menschen mit einem Gedenkmarsch an den Todestag des ehemaligen Diktators Franco am 20. November erinnert.

Dabei wurden sie von Aktivistinnen der Aktion Femen gestört. Drei Frauen unterbrachen den Marsch in der spanischen Hauptstadt, bevor sie von der Polizei abgeführt wurden. Die Frauen hatte sich unter anderem "nationale Schande" auf die Oberkörper geschrieben.



Der Umgang mit der Diktatur Francos spaltet Spanien bis heute. Der sozialistische Ministerpräsident Sánchez hatte nach seinem Amtsantritt im Juni die Exhumierung Francos angekündigt. Dort, wo bislang seine Grabstelle ist, soll eine Gedenkstätte für die Opfer des Faschismus entstehen. Die Opposition kritisiert die Pläne als unnötig.