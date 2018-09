Der ehemalige französische Premierminister Valls kandidiert für das Bürgermeisteramt der spanischen Großstadt Barcelona.

Das teilte der 56-Jährige auf Katalanisch und anschließend auch auf Spanisch mit. Die Wahl ist am 26. Mai 2019. Der Sozialist will die linke Bürgermeisterin Colau ablösen. Spekulationen um Valls Kandidatur hatte es bereits seit Monaten gegeben.



Valls wurde 1962 als Sohn einer Schweizer Mutter und eines spanischen Vaters in Barcelona geboren. 1982 erhielt er auch die französische Staatsbürgerschaft. Er gilt als Gegner der katalanischen Separatistenbewegung und als engagierter Verfechter der Einheit Spaniens. Dass er bei der Kommunalwahl gegen die beliebte Amtsinhaberin Chancen hat, gilt derzeit als unwahrscheinlich.