In Spanien gehen die Proteste gegen die Festnahme des Rappers Pablo Hasel weiter.

In Barcelona versammelten sich mehrere tausend Menschen. Als sie zum Polizeipräsidium zogen, gab es erneut Ausschreitungen mit Sicherheitskräften. Demonstranten bewarfen Agenturberichten zufolge Polizisten mit Flaschen, Dosen und Böllern. Außerdem wurden Barrikaden in Brand gesetzt. Auch in der Hauptstadt Madrid gingen mehrere hundert Menschen aus Solidarität mit dem Musiker auf die Straße. Hasel war am Dienstag festgenommen worden, weil er sich geweigert hatte, eine Haftstrafe anzutreten. Wegen Beleidigung des Königshauses und der Verherrlichung von Gewalt war er zu neun Monaten Haft verurteilt worden.

Diese Nachricht wurde am 21.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.