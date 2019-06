Der frühere spanische Fußball-Nationalspieler Jose Antonio Reyes ist bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen.

Das teilte sein ehemaliger Verein, der FC Sevilla, mit. Medienberichten zufolge kam das Fahrzeug des 35-Jährigen auf der Rückfahrt von einer Trainingseinheit von der Straße ab. Auch zwei Neffen von Reyes sind den Berichten zufolge gestorben.



Vor dem Champions-League-Finale in Madrid zwischen dem FC Liverpool und Tottenham Hotspur soll es eine Schweigeminute geben. Die Fußballwelt äußerte sich schockiert über die Nachricht. Real-Madrid-Kapitän Sergio Ramos schrieb auf Twitter: "Ich bin am Boden zerstört. Ich habe keine Worte. Wir werden uns immer an Dich erinnern, Freund!" Der Verein Real Madrid sprach auf seiner Internetseite von einem immensen Schmerz über den Verlust. Auch zahlreiche Clubs aus England sowie der Fußball-Weltverband FIFA und der Europäische Verband UEFA kondolierten.

Einziger Fußballer mit fünf Europa-League-Titeln

Mit dem FC Sevilla konnte Reyes dreimal in Serie die Europa League gewinnen. Im Alter von 16 Jahren hatte er sein Profi-Debüt bei Sevilla gegeben - als bisher jüngster Spieler der Vereinsgeschichte. Mit zwei weiteren Siegen in der Europa League mit Atlético Madrid ist er der bisher einziger Fußballer, der fünf Titel in diesem Wettbewerb gesammelt hat.



Reyes war im Januar 2004 von Sevilla in die englische Premier League zum FC Arsenal gewechselt, mit dem er 2004 die Meisterschaft und später noch den FA-Cup gewann. 2006 wurde der Flügelspieler für ein Jahr an Real Madrid ausgeliehen. Er sicherte den Königlichen mit zwei Toren im letzten Spiel gegen RCD Mallorca (3:1) den 30. Meistertitel. Später wechselte er zu Atlético Madrid. Seit Anfang des Jahres spielte Reyes bei Extremadura in der zweiten spanischen Liga.