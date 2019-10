In der spanischen Region Katalonien führt ein Generalstreik aus Protest gegen die Haftstrafen für Separatistenführer zu Einschränkungen.

Am Flughafen von Barcelona wurden zahlreiche Flüge gestrichen. Auch Hafenarbeiter und Angestellte des Automobilkonzerns Seat legten ihre Arbeit nieder. Zudem blieben Filialen einer katalanischen Supermarktkette geschlossen. Demonstranten blockierten mehrere Straßen in der Region.



In Barcelona ist eine Großdemonstration geplant. Hintergrund ist die Verurteilung von neun Anführern der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung. Spaniens Oberster Gerichtshof hatte am Montag Haftstrafen von bis zu 13 Jahren gegen die Politiker verhängt. Seither kam es wiederholt zu Ausschreitungen zwischen Demonstranten und der Polizei mit zahlreichen Festnahmen und Verletzten.