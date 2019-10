In der spanischen Region Katalonien beteiligen sich zehntausende Unabhängigkeits-Befürworter an einem Generalstreik. Am Flughafen von Barcelona wurden zahlreiche Flüge gestrichen. Es wird damit gerechnet, dass die Proteste noch länger andauern. Auswirkungen zeigen sich in Wirtschaft, Kultur und Sport.

Auch Hafenarbeiter und Angestellte des Automobilkonzerns Seat legten ihre Arbeit nieder. Die Kirche Sagrada Familia wurde geschlossen. An der Grenze zu Frankreich blockierten Demonstranten die Autobahn und eine Nationalstraße.



Für den Nachmittag ist eine Großkundgebung in Barcelona geplant. Die Teilnehmer hatten sich in den vergangenen Tagen in fünf verschiedenen Regionen auf den Weg gemacht. Und auch in der kommenden Woche sollen die Proteste weitergehen. Der spanische Fußballverband entschied deshalb, das für Samstag kommender Woche angesetzte Spitzenspiel zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid aus Sicherheitsgründen zu verschieben.

Puigdemont meldet sich bei der Polizei

Die Proteste richten sich gegen die Verurteilung von mehreren katalanischen Politikern wegen der Organisation des Unabhängigkeitsreferendums. Der frühere katalanische Regionalpräsident Puigdemont, gegen den erneut ein internationaler Haftbefehl erlassen worden war, meldete sich bei der Polizei in Brüssel. Er steht unter Meldeauflagen, befindet sich aber weiter auf freiem Fuß.