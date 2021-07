In Spanien hat das Verfassungsgericht das Notstandsgesetz vom vergangenen Jahr für verfassungswidrig erklärt.

Mit der Begrenzung der Bewegungsfreiheit habe die Regierung gegen Grundrechte der Bürger verstoßen, heißt es nach Medienangaben in dem Urteil. Die Erklärung des Notstands sei nicht ausreichend gewesen. Geklagt hatte die ultrarechte Partei Vox.



Den Notstand hatte die Zentralregierung in Madrid am 14. März 2020 ausgerufen. Das Gesetz ermächtigte die Regierung zu erheblichen Einschränkungen der Grundrechte, unter anderem strikte Ausgangssperren und ein harter Lockdown.

