Das Oberste Gericht Spaniens hat eine vorübergehende Freilassung des katalanischen Separatistenführers Junqueras aus dem Gefängnis abgelehnt.

Der Politiker sei rechtskräftig verurteilt und bleibe daher in Haft, entschied das Gericht in Madrid. Es widersetzte sich damit einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs. Dieser hatte Mitte Dezember entschieden, dass der frühere Vize-Regionalchef Kataloniens durch die Haft zu Unrecht daran gehindert wird, sein Mandat als Europaabgeordneter wahrzunehmen. Nach Auffassung des EuGH besitzt der Politiker seit seiner Wahl Immunität.



Junqueras war im Oktober zusammen mit anderen Separatisten unter anderem wegen Aufruhrs zu 13 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Ihm war eine Schlüsselrolle bei dem verbotenen Unabhängigkeitsreferendum vom Oktober 2017 in Katalonien vorgeworfen worden. Seine Partei ERC beklagte nach dem Urteil des Obersten Gerichts, dieses missachte die internationale Rechtssprechung und verletze die Rechte Junqueras.