Das Oberste Gericht in Spanien hat die Exhumierung der sterblichen Überreste von Diktator Franco gestoppt.

Die Richter gaben einer Beschwerde der Angehörigen vorläufig statt. Bis zu einem endgültigen Urteil dürfen die Gebeine nicht exhumiert werden. Francos Mausoleum nahe Madrid zieht seit Jahren Rechtsextreme an. Die Regierung will ihn daher in ein kleineres Grab außerhalb der Hauptstadt umbetten lassen.



Der Umgang mit der Franco-Diktatur spaltet Spanien bis heute.