In Spanien ist es bei Demonstrationen gegen die neuen Corona-Beschränkungen zu Ausschreitungen gekommen.

Nach Medienberichten lieferten sich in Barcelona mehrere hundert Menschen bis spät in die Nacht Straßenschlachten mit der Polizei. Demonstranten bewarfen die Sicherheitskräfte mit Pflastersteinen, zündeten Müllcontainer an und errichteten Barrikaden. Auch Geschäfte sollen geplündert worden sein. Es gab zahlreiche Festnahmen. Die Polizei machte vor allem rechte Hooligans für die Gewalt verantwortlich. Auch in Bilbao im Baskenland oder in Burgos in Kastilien gab es Unruhen. In der Stadt Vilafranca del Penedès hätten junge Leute versucht, das Rathaus zu stürmen. - Spanien ist besonders schwer von der Pandemie betroffen. Am Donnerstag hatte das Parlament der Verlängerung des Alarmzustandes - der dritthöchsten Notstandsstufe - bis zum 9. Mai zugestimmt.

