In Spanien ist es erneut zu gewaltsamen Protesten gegen die Corona-Beschränkungen der Regierung gekommen.

In Barcelona wurden Polizisten gestern Abend mit Steinen beworfen. In der nordspanischen Stadt Logrono griffen etwa 150 Personen die Sicherheitskräfte an, setzten Container in Brand und plünderten Geschäfte, wie die Polizei mitteilte. In Haro im Weinanbaugebiet La Rioja musste die Bereitschaftspolizei einschreiten, um Unruhen einzudämmen.



Ministerpräsident Sanchez rief zur Ruhe auf. Nur mit Verantwortung, Einheit und Opferbereitschaft könne man die Pandemie besiegen. Gewalttätiges und irrationales Verhalten von einigen wenigen sei nicht hinnehmbar.



Spanien ist eines der am härtesten von der Pandemie betroffenen Länder. Es gilt ein landesweiter Ausnahmezustand, vielerorts gibt es nächtliche Ausgangssperren und andere Beschränkungen.

Diese Nachricht wurde am 01.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.