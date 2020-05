Spanien will erst im Juli seine Grenzen für ausländische Touristen öffnen.

Das gab Ministerpräsident Sánchez in einer Rede an die Nation bekannt. Man wolle garantieren, dass die Touristen keine Risiken eingingen und auch keine Risiken für die spanische Bevölkerung verursachten. Damit erteilte Sánchez Forderungen nach einer rascheren Wiederaufnahme des Tourismus in seinem Land eine Absage.



Wie der Regierungschef weiter bekanntgab, können die erste und die zweite spanische Fußball-Profiliga am 8. Juni den Spielbetrieb wieder aufnehmen. Einen konkreten Terminplan gibt es für den Neustart noch nicht. Der Spielbetrieb ist seit Mitte März unterbrochen.



Mit mehr als 28.000 Todesfällen ist Spanien eines der von der Coronavirus-Pandemie am schwersten getroffenen Länder.