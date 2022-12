Briefbomben

Briefbombe explodierte in Ukraine-Botschaft in Madrid (Carlos Lujan/EUROPA PRESS/dpa)

Das Verteidigungsministerium in Madrid erklärte, kein Brief und keine andere Form von Gewalt werde Spanien davon abhalten, der Ukraine zu helfen. Zuletzt war bekannt geworden, dass vor einer Woche ein Sprengsatz an den spanischen Ministerpräsidenten Sánchez geschickt worden ist. Der Umschlag mit pyrotechnischem Material sei entdeckt und durch die Sicherheitsdienste neutralisiert worden, hieß es. Weitere verdächtige Briefe gingen an andere Ministerien und die ukrainische Botschaft in Madrid. Dort hatte sich gestern ein Mitarbeiter beim Öffnen eines Briefes Verletzungen durch die Explosion zugezogen.

Diese Nachricht wurde am 01.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.