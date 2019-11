Der spanische Oberste Gerichtshof hat internationale Haftbefehle gegen drei Ex-Mitglieder der katalanischen Regionalregierung erlassen.

Wie das Gericht in Madrid mitteilte, richten sich die Gesuche gegen die ehemaligen Minister Comin, Puig und Ponsati. Da sich die Politiker derzeit im Exil in Belgien beziehungsweise Schottland aufhielten, würden die Befehle den dortigen Behörden in den kommenden Tagen zugestellt. Die spanische Justiz wirft den drei Personen Aufruhr und Veruntreuung von Steuergeldern vor, weil sie im Oktober 2017 ein von der spanischen Justiz als illegal eingestuftes Unabhängigkeitsreferendum unterstützt hatten.



Aufgrund der gleichen Vorwürfe hatte das Oberste Gericht bereits Mitte Oktober neun katalanische Unabhängigkeitsbefürworter zu neun bis 13 Jahren Haft verurteilt. Die Urteile lösten in Katalonien Massenproteste aus.