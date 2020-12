Spanien will alle Bürger, die sich nicht gegen Corona impfen lassen, in einem Register erfassen.

Das kündigte Gesundheitsminister Illa im einem Interview an. Jeder werde eine Einladung zu einem Impftermin erhalten. Die Immunisierung sei zwar freiwillig, aber wer der Einladung nicht folge, werde registriert. Das Register sei nicht öffentlich und der Datenschutz werde rigoros sein, aber die Daten würden europäischen Partnern zur Verfügung gestellt, so der Minister.



In Spanien hatte - wie auch in anderen EU-Ländern - am Sonntag die Impfkampagne gegen Covid-19 begonnen.



Nach neuen Angaben des Gesundheitsministeriums in Madrid sind seit Beginn der Pandemie mehr als 50.000 Menschen in Zusammenhang mit Covid-19 gestorben.

