Wegen des erneuten Anstiegs der Corona-Infektionen in Spanien gilt jetzt auch in der Hauptstadt Madrid eine umfassende Maskenpflicht.

Nicht nur in geschlossenen Räumen, sondern auch im Freien muss künftig ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Öffentliche Versammlungen sind auf maximal zehn Teilnehmer begrenzt. Regionalpräsidentin Diaz Ayuso sagte in Madrid, man rate auch bei privaten Feiern dazu, diese Obergrenze einzuhalten.

Auswärtiges Amt rät von Reisen in bestimmte Regionen ab

Spanien ist mit mehr als 28.400 Corona-Toten eines der am schwersten von der Pandemie betroffene Land. Das Auswärtige Amt in Berlin riet inzwischen von nicht notwendigen Reisen in die nordspanischen Regionen Katalonien, Aragón und Navarra ab. Begründet wurde dies mit den hohen Infektionszahlen dort sowie örtlichen Absperrungen.



Die Empfehlung umfasst damit auch Touristenziele wie Barcelona, die Costa Brava sowie das gesamte spanische Pyrenäengebiet. Nicht betroffen sind die Balearen oder südlicher gelegene spanische Urlaubsgebiete.