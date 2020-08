Die Kanarischen Inseln versichern als erste Region Spaniens alle Besucher gegen zusätzliche Kosten im Falle einer Infektion mit dem Coronavirus während des Urlaubs auf den Inseln.

Die regionale Tourismusministerin Castilla sagte, die Versicherung decke den Rückflug in die Heimat, die Quarantäne-Unterkunft sowie auch die medizinischen Kosten ab. Die Versicherung erhalten den Angaben zufolge ab sofort sowohl die spanischen als auch die ausländischen Urlauber. Bedingung für die Inanspruchnahme der Versicherung ist, dass Betroffene im Falle einer Infektion nicht vor Reiseantritt gewusst haben, dass sie sich mit dem Erreger Sars-CoV-2 angesteckt haben.



Mit bisher rund 300.000 nachgewiesenen Infektionen und über 28.000 Toten ist Spanien eines der von der Pandemie in Europa am stärksten getroffenen Länder.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Zahlen und Daten

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand: 05.08.)

+ Einordnung: Welche Zahlen wir zum Coronavirus nennen und warum (Stand: 09.06.)

+ Desinformation: Warum Bill Gates zum Ziel von Verschwörungstheoretikern geworden ist (Stand: 17.07.)

Urlaub und Freizeit

+ Reisen: Die aktuellen Regelungen in Deutschland (Stand: 01.08.)

+ Infektionszahlen und Einreise: Wie ist die Lage in den Urlaubsländern? (Stand: 04.08.)

+ Tourismus: Reise-Kunden können weiter Geld zurück verlangen (Stand: 01.08.)

Ansteckung und Übertragung

+ Übertragung: Welche Rolle spielen Aerosol-Partikel bei der Übertragung? (Stand: 02.08.)

+ Prävention: Wie es derzeit um eine Zweite Welle beim Coronavirus steht (Stand: 29.07.)

+ Spätfolgen: Wie sehen die Langzeitfolgen einer Corona-Infektion aus? (Stand: 18.07.)

+ Kinder: Wie es um die Gefahr der Ansteckung und Verbreitung bei ihnen steht (Stand: 01.08.)

+ Einkaufswagen und Co: Wie lange sich das Coronavirus auf Oberflächen hält (Stand: 05.08.)

Test und Schutz

+ Tests: Wo man sich testen lassen kann (Stand: 01.08.)

+ Impfung: So weit ist die Forschung (Stand: 01.08.)

+ Gesichtsmasken: Was man zu Schutzmasken wissen sollte (Stand: 11.07.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.