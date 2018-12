Der inhaftierte ehemalige katalanische Regierungssprecher Turull ist nach zwei Wochen Hungerstreik auf die Krankenstation seines Gefängnisses verlegt worden.

Das teilte sein Arzt auf Twitter mit. Turull sei zwar in stabilem Zustand, habe aber dennoch ins Krankenhaus gebracht werden müssen. Dies sei Teil des medizinischen Protokolls.



Turull sowie drei weitere inhaftierte Anführer der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung waren Anfang Dezember in den Hungerstreik getreten. Sie sitzen wegen des Unabhängigkeitsreferendums von 2017 in Untersuchungshaft. Der Prozess gegen insgesamt 18 Katalanen soll Anfang des kommenden Jahres in Madrid beginnen.