Mehr als drei Monate nach der Regionalwahl in der spanischen Region Katalonien haben sich dort die beiden größten separatistischen Parteien grundsätzlich auf eine Koalitionsregierung verständigt.

Wie die Linkspartei ERC und die liberal-konservative Partei "JuntsxCat" in Barcelona mitteilten, soll der ERC-Politiker Aragonès Ministerpräsident werden. Die linksradikale CUP will die neue Regierung unterstützen. Die drei Parteien verfügen seit der Wahl am 14. Februar zusammen über die absolute Mehrheit der Sitze im Regionalparlament. Sie treten für die Unabhängigkeit der wirtschaftsstarken Region ein. Die Zentralregierung in Madrid lehnt eine Abspaltung dagegen ab. Nach einem illegalen Unabhängigkeitsreferendum im Jahr 2017 hatte Katalonien bis zu der Regionalwahl unter der Zwangsverwaltung Madrids gestanden.



Die Bevölkerung der Region ist in zwei etwa gleich große Lager der Befürworter und Gegner einer Abspaltung von Spanien geteilt.

Diese Nachricht wurde am 17.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.