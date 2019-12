In Madrid hat es eine Großkundgebung zur Weltklimakonferenz gegeben.

Zu dem Protestzug, der durch das Zentrum der spanischen Hauptstadt führt, wurden insgesamt hunderttausende Menschen erwartet. Plakate mit den Wörtern "Ohne Planeten, keine Zukunft" oder "Politik, die Erde stirbt" hochgehalten waren zu sehen. Die Demonstrierenden wollen der Weltklimakonferenz zu einem größeren Engagement ermahnen.



Unter ihnen ist auch die schwedische Aktivistin Greta Thunberg. In einer Pressekonferenz betonte sie, die Mächtigen der Welt müssten endlich begreifen, wie ernst die Situation sei. "Wir können nicht länger warten, weil Menschen an den Folgen der Klimakatastrophe leiden oder sterben." Die Stimmen des Protests fänden zwar immer mehr Gehör, so Thunberg. Dies schlage sich aber noch nicht in konkretem Handeln nieder. Auch der spanische Schauspieler Javier Bardem hatte seine Teilnahme angekündigt.



Umweltorganisationen dringen darauf, dass in Madrid einige Länder eine Anhebung ihrer Klimaschutzziele zusagen. Bei der Konferenz wird außerdem über Hilfen für die Entwicklungsländer bei der Bewältigung klimabedingter Schäden verhandelt.