Bei der Wahl eines neuen Regionalparlaments in Madrid hat dessen bisherige Präsidentin Díaz Ayuso von der konservativen Volkspartei PP einen klaren Sieg errungen.

Nach Auszählung fast aller Stimmen kam Díaz Ayuso auf 44 Prozent, nach 22 Prozent bei der Wahl vor zwei Jahren. Das Ergebnis zeige, dass es richtig gewesen sei, sich in der Corona-Pandemie einem strikten Lockdown in Spanien zu widersetzen, sagte die Politikerin am Abend. Ihre PP erhielt 65 der 136 Sitze in der Regionalversammlung, mehr als doppelt so viele wie 2019. Die für die Bildung einer Regierung nötige Mehrheit liegt allerdings bei 69 Mandaten. Daher werden die Konservativen weiterhin auf die Tolerierung durch die rechtspopulistische Partei Vox angewiesen sein, die 13 Sitze errungen hat. Die drei linken Parteien haben keine Chance auf eine Regierungsbildung.

