Ausländische Kreuzfahrtschiffe dürfen in spanischen Häfen ab dem 7. Juni wieder anlegen.

Das Verkehrsministerium in Madrid erklärte, der Rückgang der Corona-Infektionszahlen in Europa und die Zunahme der Zahlen der Geimpften mache diese Lockerungsmaßnahme möglich.



Spanien war vor der Pandemie die zweitwichtigste europäische Station für Kreuzfahrtschiffe. 2019 trug der Sektor nach Angaben des Verkehrsministeriums rund 2,8 Milliarden Euro zum Bruttoinlandsprodukt bei. Das habe 50.000 Arbeitsplätzen und insgesamt rund 1,5 Milliarden Euro an gezahlten Gehältern entsprochen, hieß es.

Diese Nachricht wurde am 30.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.