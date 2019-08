Eine Kampagne gegen häusliche Gewalt zieht in Spanien massive Kritik auf sich.

Staatliche Behörden der Region Andalusien haben Plakate mit fröhlich lachenden Models gedruckt - mit dem Text: "Sie hat Misshandlung erlebt. Aber das Leben ist stärker." Dazu kommen Verweise auf Notruf- und Infotelefone.



Verbände und feministische Organisationen finden die Kampagne in mehrfacher Hinsicht misslungen. Zunächst sind da die lächelnden Fotomodelle. Verwendet wurden Agenturfotos, eine der abgebildeten Frauen wirbt in einer anderen Kampagne für kosmetische Zahnbehandlungen. Die Aufschrift, es handele sich um Gewaltopfer, ist also nicht zutreffend.

"Das Leiden nicht banalisieren"

Und auch die Wortwahl wird kritisiert. In Spanien gelte seit mittlerweile 15 Jahren ein Gesetz gegen geschlechtsspezifische Gewalt, heißt es etwa aus dem Ministerium für Gleichberechtigung in Madrid. Die Kampagne vermeide es jedoch, diese Gewalt klar zu benennen und spreche stattdessen nur von "Misshandlung" - zu Spanisch "malos tratos". Diese "schwache" und "weichgespülte" Aussage sei im Kampf gegen Gewalt nicht angemessen. Vertreter der spanischen Sozialisten warfen der Regionalregierung vor, damit Rechtsextremen nach dem Mund zu reden.



Feministinnen halten es zudem für problematisch, dass die Kampagne den Fokus ganz auf die Opfer legt. Ihnen werde so die Verantwortung zugeschoben. Täter würden unsichtbar. Die Abbildung der lachenden Frauen trivialisiere und banalisiere zudem das Leid und die Schmerzen tatsächlich Betroffener, kritisierte die "Vereinigung Überlebender geschlechtsspezifischer Gewalt".

Regionalregierung weist Kritik zurück

Die Kampagne, die nach und nach auf verschiedene Medien ausgeweitet werden soll, kostet nach Angaben der Zeitung El Pais 1,2 Millionen Euro. Die andalusische Regionalregierung weist die Kritik zurück und betont, die Kampagne solle eine positive Botschaft aussenden. Sie zeige, dass Frauen aus der Gewalt ausbrechen könnten und dass es für sie eine bessere Zukunft gebe.



In Andalusien gibt es seit Januar eine Minderheitsregierung der konservativen PP und der liberalen Ciudadanos, die von der rechtspopulistischen Vox toleriert wird.