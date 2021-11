In Spanien ist die künstliche Befruchtung künftig auch für alleinstehende Frauen, lesbische Frauen sowie für bi- oder transsexuelle Menschen kostenfrei.

Gesundheitsministerin Dias unterzeichnete um Beisein von Aktivistinnen ein entsprechendes Gesetz. Sie sprach von einem weiteren Schritt, um Diskriminierung im Gesundheitswesen zu beenden. Maßnahmen der künstlichen Befruchtung sind in Spanien bislang nur für heterosexuelle Frauen in einer festen Partnerschaft kostenfrei. In einigen Regionen gelten jedoch Sonderregelungen.



In Deutschland zahlen die gesetzlichen Krankenkassen entsprechende Behandlungen nur verheirateten Paaren. Bund und einige Länder unterstützen anteilig auch unverheiratete heterosexuelle Paare.

