Die spanische Küstenwache hat an Weihnachten rund 200 Migranten gerettet.

Die Menschen seien in selbstgebauten Booten unterwegs gewesen, hieß es. Die größten Einsätze fanden demnach vor der marokkanischen Insel Zaffarin und der spanischen Insel Alborán statt. Spanien ist eines der Hauptländer, in denen Flüchtlinge und Migranten ankommen, die auf ein besseres Leben in Europa hoffen.



In seiner Weihnachtsbotschaft kritisierte Papst Franziskus den Umgang europäischer Länder mit Migranten. Menschen mit Hoffnung auf ein würdiges Leben träfen auf "Mauern der Gleichgültigkeit". Viele von ihnen seien durch die sozialen und politischen Verhältnisse in ihrer Heimat zur Flucht gezwungen.