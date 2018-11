Die spanische Küstenwache hat im Mittelmeer fast 900 Migranten gerettet.

Die Menschen seien aus 18 Booten in Sicherheit gebracht worden, teilte der Seerettungsdienst per Twitter mit. Eine Frau habe die Fahrt nicht überlebt, 13 weitere würden vermisst. Die Migranten seien in mehreren andalusischen Städten sowie der spanischen Nordafrika-Exklave Melilla an Land gebracht worden. Den Angaben zufolge handelt es sich um Afrikaner südlich der Sahara.



Spanien hat dieses Jahr Italien in Europa als Hauptziel illegaler Migranten abgelöst. Nach einer jüngsten Bilanz der Internationalen Organisation für Migration kamen bislang knapp 51.000 Männer, Frauen und Kinder über die westliche Mittelmeer-Route in Europa an. Das sind mehr als dreimal so viele wie im Vorjahreszeitraum.