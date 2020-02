In Spanien protestieren Landwirte weiterhin gegen niedrige Lebensmittelpreise.

Tausende Bauern blockierten in mehreren Städten den Verkehr. Kleinbauernverbände beklagen, dass sechs Supermarktketten die Preise kontrollieren und sehr niedrig halten. Dadurch könnten die Landwirte kaum noch die Produktionskosten decken. Der spanische Landwirtschaftsminister Planas kündigte Gespräche mit Erzeugern und Supermarktketten an.



Die Proteste dauern seit mehreren Wochen an. Spanien ist einer der größten landwirtschaftlichen Produzenten Westeuropas. Viele Nahrungsmittel werden auch für den deutschen Markt hergestellt.