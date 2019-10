In Spanien ist der Leichnam des vor vier Jahrzehnten gestorbenen Diktators Franco umgebettet worden.

Das für ihn errichtete Mausoleum nahe Madrid wurde geöffnet und der Sarg anschließend in einem Militärhubschrauber zu einem Friedhof nördlich der spanischen Hauptstadt geflogen. Dort wurden Francos sterblichen Überreste unter Ausschluss der Öffentlichkeit in einem Familiengrab bestattet.



Über die letzte Ruhestätte wurde in Spanien lange gestritten. Das Oberste Gericht wies vergangenen Monat eine Berufung der Angehörigen gegen die Exhumierung zurück. Francos Mausoleum war seit Jahren eine Pilgerstätte für Rechtsextreme.



Teile der Umbettung wurden live im spanischen Fernsehen übertragen. Franco herrschte von 1939 bis zu seinem Tod 1975 über Spanien.