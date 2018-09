Mehr als 600 Flüchtlinge sind beim Versuch der Überfahrt nach Spanien aus dem Mittelmeer gerettet worden.

Laut Küstenwache waren sie auf 16 Boote verteilt. Die Geretteten stammten aus Ländern südlich der Sahara und aus Nordafrika. Spanien hat Italien inzwischen als Hauptankunftsland für Migranten in der EU abgelöst. Die Regierung in Rom lässt kaum noch Bootsflüchtlinge ins Land, zudem scheinen die libyschen Behörden verstärkt gegen Schlepper vorzugehen. Viele Migranten weichen deshalb in die Nachbarländer Algerien und Marokko aus, um von dort aus die Überfahrt nach Spanien zu wagen.