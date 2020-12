In Spanien hat das Abgeordnetenhaus das von der linksgerichteten Regierung eingebrachte Sterbehilfe-Gesetz gebilligt.

Dafür stimmten 198 Abgeordnete, dagegen 138 Parlamentarier der konservativen Volkspartei PP und der rechtspopulistischen Vox. Sollte auch die zweite Kammer des Parlaments, der Senat, das Gesetz passieren lassen, könnte es Anfang Januar in Kraft treten. Die Regelung erlaubt aktive Sterbehilfe durch Ärzte für volljährige Patienten, die unheilbar krank sind.



In Deutschland gibt es noch keine gesetzliche Regelung. Im Februar kippte das Bundesverfassungsgericht das Verbot assistierter Sterbehilfe und bekräftigte ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben in jeder Lebensphase - unabhängig von unheilbaren Krankheiten. Eine gesetzliche Neuregelung steht aber noch aus.

