Affenpockenviren-Partikel in starker Vergrößerung (imago / Science Photo Library)

Das meldete das Gesundheitsministerium in Madrid. Der erste Todesfall war gestern bekannt geworden. Der staatliche Fernsehsender RTVE berichtete unter Berufung auf die Behörden, in beiden Fällen handele es sich um junge Männger. Es sind die ersten Todesopfer in Europa, die in Folge einer Affenpocken-Infektion gestorben sind.

Erst am vergangenen Wochenende hatte die Weltgesundheitsorganisation WHO den Affenpocken-Ausbruch zu einer Notlage von internationaler Tragweite erklärt. Die Übertragungen erfolgen in erster Linie durch sexuelle Kontakte unter Männern.

