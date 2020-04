In Spanien sollen Zehntausende von Migranten und Arbeitslosen bei der Erntesaison aushelfen können.

Landwirtschaftsminister Planas kündigte an, dafür die rechtlichen Voraussetzungen zu schaffen. Arbeitslose sollen demnach weiter ihre staatlichen Hilfen erhalten, auch wenn sie vorübergehend in der Landwirtschaft Geld verdienen. Zugleich soll für Migranten, die sich legal im Land aufhalten, die Arbeitserlaubnis ausgeweitet werden. Die Maßnahmen würden bis Ende Juni befristet, heißt es.



In der spanischen Landwirtschaft fehlt es an Erntehelfern, weil Arbeiter aus dem Ausland wegen der Einreisebeschränkungen nicht ins Land kommen können. Spanien greift üblicherweise auf Helfer vor allem aus Marokko, aber auch aus den EU-Ländern Bulgarien und Rumänien zurück.