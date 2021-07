In Spanien hat Ministerpräsident Sanchez eine weitreichende Kabinettsumbildung angekündigt.

Der Regierungschef sagte in Madrid, es gehe darum, die Chance effektiv zu nutzen, die sich aus den EU-Hilfsmilliarden für den wirtschaftlichen Wiederaufbau nach der Corona-Pandemie ergebe. Sanchez führt eine Minderheitsregierung seiner sozialdemokratischen PSOE mit dem Linksbündnis Unidas Podemos an. Er betonte, das neue Kabinett werde jünger und weiblicher. Insgesamt würden acht Regierungsämter neu besetzt. So werden die stellvertretende Ministerpräsidentin Calvo und Kabinettschef Redondo abgelöst. Neuer Außenminister wird der bisherige Botschafter in Paris, Albares. Betroffen sind auch die Ministerien für Justiz, Bildung, Verkehr, Wissenschaft und Kultur. Die Ressorts von Unidas Podemos sind von der Umbildung nicht betroffen.



Die PSOE verzeichnete zuletzt schlechte Umfragewerte. Auch bei den Regionalwahlen in Madrid hatte die Partei im Mai Verluste erlitten.

