Spaniens Ministerpräsident Sánchez hat die neuerlichen Krawalle bei Protesten gegen die Inhaftierung des Rappers Pablo Hasél verurteilt.

Sánchez twitterte, Vandalismus und Gewalt seien inakzeptabel. Er hatte zuvor einen besseren Schutz der Meinungsfreiheit in Aussicht gestellt, um die es bei den Kundgebungen vor allem geht. Gestern Abend nahmen in Barcelona zunächst mehrere tausend Menschen an einer friedlichen Demonstration teil. Später kam es auf der Promenade Las Ramblas zu Ausschreitungen. Vermummte Personen setzten ein Polizeifahrzeug in Brand und verwüsteten Bankfilialen. 13 Personen wurden festgenommen.



Seit der Inhaftierung des Rappers Hasél wegen Beleidigung der Monarchie und Verherrlichung von Gewalt gibt es immer wieder Proteste in Barcelona und anderen spanischen Städten.

Diese Nachricht wurde am 28.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.