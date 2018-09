Der spanische Ministerpräsident Sánchez hat Plagiatsvorwürfe im Zusammenhang mit seiner Doktorarbeit zurückgewiesen.

Auf Twitter bezeichnete der sozialistische Politiker die Anschuldigungen als "rundweg falsch". Er drohte mit rechtlichen Schritten, sollte es keine Richtigstellung geben. Die konservative Zeitung "ABC" hatte gestern berichtet, Sánchez habe in seiner Doktorarbeit von anderen Autoren abgeschrieben, ohne dies zu kennzeichnen. Auch der Oppositionsführer im spanischen Parlament, Rivera, äußerte Zweifel an der Doktorarbeit.



Sánchez hatte 2012 in Madrid in Betriebswirtschaft promoviert.



Anfang der Woche war die spanische Gesundheitsministerin Montón wegen Ungereimtheiten im Zusammenhang mit ihrem Masterabschluss zurückgetreten.