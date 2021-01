In Spanien kommt der Verkehr nach den starken Schneefällen der vergangenen Tage wieder in Gang.

Die ersten Bahnverbindungen nach Madrid sind in Betrieb, viele Straßen sind vom Schnee befreit. Am Flughafen der spanischen Hauptstadt fallen noch einige Verbindungen aus.



Vor allem die Mitte des Landes war von dem Schneesturm betroffen. Meteorologen stuften die Situation als schwersten Wintereinbruch seit 50 Jahren ein. Für die kommenden Tage sind in Spanien keine weiteren Schneefälle vorhergesagt, allerdings sollen die Temperaturen deutlich unter minus zehn Grad fallen.

Diese Nachricht wurde am 10.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.