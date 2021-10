Spaniens König Felipe der Sechste hat erstmals seit dem Beginn der Corona-Pandemie am Nationalfeiertag wieder eine Militärparade abgenommen.

Mehr als 2.600 Soldaten und 215 Fahrzeuge zogen im Zentrum der Hauptstadt Madrid am König vorbei. Beteiligt waren außerdem 68 Kampf- und Transportflugzeuge sowie Hubschrauber. Die Feier stand unter dem Motto "Dienst und Verpflichtung".



Am 12. Oktober wird in Spanien an die Ankunft von Christoph Kolumbus in Amerika und an die gemeinsamen Wurzeln der spanischsprachigen Welt erinnert. In mehreren Ländern Lateinamerikas wurde der Feiertag inzwischen abgeschafft oder wie in Argentinien umbenannt in "Tag des Respekts für die kulturelle Vielfalt".

Diese Nachricht wurde am 12.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.