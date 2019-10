Der Oberste Gerichtshof in Spanien hat einen neuen internationalen Haftbefehl gegen den früheren katalanischen Regionalpräsidenten Puigdemont erlassen.

Dabei geht es nach Angaben des zuständigen Richters um Vorwürfe des Aufruhrs und um Zweckentfremdung öffentlicher Mittel. Wegen solcher Vorwürfe waren zuvor neun von Puigdemonts ehemaligen Kollegen zu Haftstrafen verurteilt worden. 2017 hatten diese - angeführt vom ehemaligen Regionalpräsidenten - versucht, Katalonien von Spanien unabhängig zu machen. Schließlich war Puigdemont nach Belgien geflohen. Das heutige Urteil gegen die Separatistenführer bezeichnete er als Ungeheuerlichkeit.



In Barcelona blockierten Demonstranten vorübergehend Bahnhöfe am Flughafen El Prat. Die Polizei nahm mehrere Menschen in Gewahrsam.