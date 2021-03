Das spanische Parlament hat die Legalisierung der aktiven Sterbehilfe gebilligt.

Damit werden die Tötung auf Verlangen und die Beihilfe zum Suizid unter bestimmten Bedingungen erlaubt. Die Betroffenen müssen demnach an einer "schweren und unheilbaren Krankheit" oder unter chronischen, stark einschränkenden Schmerzen leiden, die nicht mit anderen Mitteln gemildert werden können. Psychische Erkrankungen sind für die Sterbehilfe ausgeschlossen.



Die spanische Bischofskonferenz verurteilte die Gesetzespläne im Vorfeld und sprach von einem "moralischen Bruch und Verfall." Gesundheitsministerin Darias sagte dagegen, mit der Regelung komme man einer humaneren und gerechteren Gesellschaft näher.



Neben Spanien ist die Tötung auf Verlangen auch in den Niederlanden, Belgien, Luxemburg und Kanada straffrei.



Anmerkung der Redaktion:



Wir berichten nur in Ausnahmefällen über das Thema Suizid, um keinen Anreiz für Nachahmung zu geben. Wenn Sie selbst depressiv sind, wenn sie Suizid-Gedanken haben, dann kontaktieren Sie bitte die Telefonseelsorge im Internet oder über die kostenlose Hotlines 0800/111 0 111 oder 0800/111 0 222 oder 116 123.

