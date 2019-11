Die spanische Polizei hat in einem U-Boot Kokain im Wert von schätzungsweise 100 Millionen Euro an Bord sichergestellt.

Das rund 20 Meter lange Schmugglerboot sei bereits am Samstag vor der Küste Galiciens abgefangen, doch erst drei Tage später nach der Bergung untersucht worden, teilte die Polizei mit. Im Inneren des U-Boots fanden die Beamten insgesamt drei Tonnen Kokain. Die Einsatzkräfte nahmen zwei Personen fest. An dem Einsatz waren 240 Polizisten beteiligt. Sie arbeiteten mit Kollegen in Brasilien, Portugal und den USA zusammen. Bislang war der Einsatz von U-Booten im Drogenhandel vor allem aus Amerika bekannt.