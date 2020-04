Die spanische Polizei hat offenbar einen der meistgesuchten Kämpfer der Terrormiliz IS in Europa festgenommen.

Das Innenministerium in Madrid teilte mit, der Ägypter sei in Syrien und im Irak im Einsatz gewesen. Er habe sich mit zwei anderen Männern in einem Apartment versteckt. Diese seien ebenfalls festgenommen worden.



Die drei Verdächtigen sollen über Nordafrika nach Spanien gekommen sein.