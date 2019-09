In ganz Spanien hat es Proteste gegen Gewalt gegen Frauen gegeben.

Tausende Menschen gingen in zahlreichen Städten - darunter neben Madrid auch Sevilla und San Sebastian - auf die Straßen. Viele hielten Kerzen, Laternen oder ihre Mobiltelefone hoch. Damit wollten die Demonstrierenden - die meisten von ihnen Frauen - an die Opfer der Gewalt erinnern.



Seit Jahresbeginn wurden in Spanien mehr als 40 Frauen von ihren Männern ermordet, allein 19 im Laufe des Sommers. Die Sprecherin einer Frauenrechts-Organisation sagte in einem Radio-Interview, der Sommer sei barbarisch gewesen.