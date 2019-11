In Spanien hat ein Gerichtsurteil nach einem Sexualverbrechen für Proteste in rund 40 Städten gesorgt.

Vergangene Woche waren fünf Männer nach einem sexuellen Vergehen an einer 14-Jährigen wegen sexuellen Missbrauchs verurteilt worden. Für eine Wertung als Vergewaltigung muss laut spanischem Recht Gewalt angewendet oder das Opfer eingeschüchtert werden. Das sei nicht der Fall gewesen, urteilten die Richter. Das Mädchen war während der Tat alkoholisiert und bewusstlos. Die Männer müssen nun bis zu zwölf Jahre in Haft. Auf Vergewaltigung stehen Strafen von bis zu 20 Jahren.



Viele Menschen in Spanien empfinden das als zu milde und fordern eine Änderung des entsprechenden Artikels im Strafgesetzbuch. Eine Petition dazu an das Justizministerium haben laut der Zeitung "El Pais" bereits mehr als 300.000 Unterstützerinnen und Unterstützer gezeichnet.